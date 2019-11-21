SABAH YÜRÜYÜŞÜNDE

Anne olmak için gün sayan Boz, sosyal medya hesabından yürüyüş yaptığı anları paylaştı. Oyuncunun, "Tabii ki de sabah yürüşlerimizi ihmal etmiyoruz, değil mi?" notuyla yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum ve beğeni aldı.



Ünlü oyuncunun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.