HABERTURK.COM

Annelik duygusunu geçtiğimiz hafta tadan oyuncu Müge Boz, bebeği Vina ile kan uyuşmazlığı olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Boz, kızının sarılık hastalığı riski taşıdığını ve onu sürekli emzirmeye çalıştığını anlattı.

Önceki gün Instagram hesabından bebeğini emzirirken çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu şu sözleri ekledi:

"Bir yandan Vina'yı besleyip, bir yandan kahvaltı yapıp, bir yandan da mutluluktan ağlamayı başarabiliyormuşum."

"YENİ OLAN ÇOK ŞEY VAR ŞU ANDA HAYATIMDA"

Doğum sonrası kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Müge Boz, tüm hastane personeline teşekkür ederek doğum kutlaması yapmamasının nedenini, "Hastanede bir kutlama, ağırlama olmadı. O yüzden canım arkadaşlarım 'Bize doğum haber verilmedi, çağırılmadık' diye düşünmesinler lütfen. Kapıda Vina bile yazmıyordu o derece... Hastane ziyaretlerini hiç sevmediğimi bilenler bilir zaten. Telefonu da resmen şu an elime alabildim. Güzel tebrik mesajlarınıza yavaş yavaş cevap vereceğim, özenle. Malum, yeni olan çok şey var şu anda hayatımda. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler, öpücükler..." şeklinde açıklamıştı.