Kan uyuşmazlığımız var Vina ile. Yarına kadar ne kadar çok süt, o kadar iyi. 'S' ile başlayan hastalık yüzünden... (Sarılık) O yüzden tek odak noktam daha çok anne sütü... Telefonuma yarından sonra bakabileceğim. Çok meşgulüm.