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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Müge Boz, önceki akşam basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile birlikte yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) gezdi. Sanat merkeziyle ilgili bilgiler alan ikili, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"HAYRAN KALDIK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boz ile Erdeniz, "AKM'ye hayran kaldık. Dünya standartlarında bir sanat merkezimiz olmuş. Opera salonu, tiyatro salonu... Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Çocukken AKM'de gösterilerimiz olurdu. Burayı görünce çocukluk günlerime geri gittim. Bir gün burada tekrar sahnede olmayı hayal ettim. Yeni AKM, hem biz sanatçılara çok büyük ilham olacak, hem de sanatseverler için harika bir buluşma noktası. Yeni AKM'yi çok sevdim." açıklamasını yaptı.