Müge Boz'un karnı burnunda
Eşi Caner Erdeniz ile ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Müge Boz, karnı burunda olduğu bir videosunu paylaştı
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13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen ve yakın zamanda ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanan müge boz, Fethiye'de tatile çıktı.
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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Müge Boz, yüzdüğü bir videoyu yayınlayıp, "Snorkelle yüzmeyi yıllardır seviyorum... Günde en az 2 kere 30 dakika kadar yüzüyorum. 8'inci ayımda yapılabilecek en iyi spor yüzme bence" ifadelerini kullandı.
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Daha sonra 40 yaşındaki oyncu, sosyal medya hesabından bir video daha paylaşıp 8 aylık hamile olduğu göbeğini takipçileriye paylaştı. Boz bu paylaşımın altına; "Haftaya 8 aylık göbişimle girsem, ne yapabilirsiniz ki" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram