Müge Boz'un karnı burnunda

Daha sonra 40 yaşındaki oyncu, sosyal medya hesabından bir video daha paylaşıp 8 aylık hamile olduğu göbeğini takipçileriye paylaştı. Boz bu paylaşımın altına; "Haftaya 8 aylık göbişimle girsem, ne yapabilirsiniz ki" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram