Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi: Müge Anlı ne zaman başlıyor?
Haziran ayının son haftasında sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni yayın dönemi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programın ne zaman başlayacağı, yeni sezona dair en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ile Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
- 1
Sezon finalini haziran ayında yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ekranlara dönüş tarihi gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda, hafta içi yayınlanan programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmala yoğunlaştı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi hakkında bilgiler...
- 2
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin zaman diliminin Eylül ayında olması bekleniyor.
- 3
HAFTA İÇİ HER GÜN
Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü kapatıyor.
-
- 4
AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Yeni sezon Eylül'de başlıyor ama Anlı, geçtiğimiz yayında "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi..." diye konuştu.
Görseller: ATV