Müge Anlı'da annesi ve sevgilisi tarafından katledilen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın olayı konuşuluyor. Korkunç bir şekilde öldürülen Şiar Kılıç'ın neden öldürüldüğü ise yürekleri sızlattı. İşte detaylar...



ANNESİNİ KORUMAK İSTERKEN...

Müge Anlı bugünkü son bölümünde Şiar Kılıç cinayetindeki detayları izleyicisi ile paylaştı. Anlı, "Hami Kıcı, Gülüzar'ı çok ağır bir şekilde dövüyormuş. Şiar'da annesini kurtarmak için araya girmek istemiş. Hami bu kez Şiar'ı dövmeye başlamış" dedi. Anlı'nın bu sözleri yükleri burktu...

ŞİAR KILIÇ'I YAKARAK ÖLDÜRDÜLER!

Müge Anlı, gece boyu devam eden ifade işlemleri sırasında şok itirafın geldiğini duyurdu. Canlı yayında bilgileri paylaşan Anlı, “Hami Kıcı’nın erkek kardeşi Y.; ifade işlemleri sırasında Şiar'ı, Gülüzar ve Hami’nin birlikte benzin dökerek yaktığını söyledi” dedi.

Anne Gülüzar Amanet sevgilisi Hami Kıcı'nın oğlunu öldüresiye dövdüğünü, demir çubukla taciz ettiğini de Müge Anlı'ya itiraf etmişti