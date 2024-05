Müfit Kayacan 'Sahne Tozu Yutanlar'da

Zorlu PSM, 'Sahne Tozu Yutanlar' programında, deneyimli isimlerin samimi sohbetleriyle sahnede olmanın ruhunu yeniden izleyicilerle paylaşıyor. Sahne heyecanını paylaşan sanatçıların hem birbirlerine merak ettiklerini sordukları hem de sahnenin kendileri için anlamını paylaştıkları programda bu hafta; sezon boyunca kapalı gişe temsillerini gerçekleştiren Aile Yalanları oyununun yönetmeni Hakan Emre Ünal ile başarılı oyuncularından Müfit Kayacan’ın keyifli sohbetleri yer alıyor.

Müfit Kayacan: “Aile Yalanları” benim hayatıma çok önemli etki yaptı!”

Müfit Kayacan "Aile Yalanları oyununun temelinde aile ilişkileri ve dinamikleri var, aile teması kişisel hayatınıza ve sanatınıza nasıl yansıdı?" sorusunu soran Hakan Emre Ünal’a, “Bazen bazı şeylerin tesadüfleri konusunda emin olamıyorum hayatımda. 'Aile Yalanları' provaları yoğun bir halde devam ederken mesela benim iki oğlumla olan sorunlarım vardı. Tıpkı oyundaki Kamuran karakteri gibi ya da anneyle kızı arasındaki gibi… Oğlum bir gün dedi ki sende yeni bir ruh hali var, bir aydınlanma mı yaşadın, bir kitap mı okudun ya da bir şey mi geldi başına davranış biçimin değişti dedi. Gerçekten pek çok çelişkimize hatta çocuklarımla olan kavgamıza ışık tutan, onları anlamamı sağlayan ve de empatiyi daha da arttıran bir oyun oldu benim için. Bana her provada bazı şeyleri tekrar tekrar ezberletti yaşamla ilgili. Dolayısıyla “Aile Yalanları” benim hayatıma çok önemli etki yaptı. Oyunun biçimi, metnin dili gibi artılarının yanında söylediği şeyler açısından da hayatıma çok önemli bir anahtar verdi. İyi ki de bu anahtarı verdi. Halen daha her oyunda duygulanıyorum, her oyunda farkındalık yaşıyorum” yanıtını verdi.