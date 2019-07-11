Mücrim kelimesi nasıl yazılır? Mücrim kelimesinin anlamı nedir? Başta öğrenciler olmak üzere bazı vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

MÜCRİM NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mücrim şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "mucrim" yazımı ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "mücrim"dir.

MÜCRİM NE DEMEK?

Mücrim sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "suçlu, suç işleyen" anlamına gelmektedir.