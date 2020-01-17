17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. 2 haftadır yayınlanmayan Mucize Doktor, bu akşam 18. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Nazlı ve Ali'nin adım adım birbirine yaklaştığı dizinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanından detaylar haberimizde.
MUCİZE DOKTOR 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.
MUCİZE DOKTOR 18. SON BÖLÜM ÖZETİ
Ali, Nazlı’yla geçirdikleri lunapark gecesini Ferman’la paylaşmak ister ama Ferman, Ali’nin teklifsiz samimiyetinden rahatsız olur; bir de üstüne asistanları kaytarırken yakalayınca herkesi sınav yapmaya karar verir.
Diğer tarafta daha yeni ayrılmış yapışık ikizlerin durumu süratle kötüye gitmektedir. Asistanlar bir yandan Ferman’ın sınavına hazırlanır bir yandan ikizlerin durumuna çözüm bulmaya çalışırken Cerrahi Bölüm’ün maskotu, sekiz yaşındaki Betüş, hastaneye belki yirminci yatışını yapar.
Ali’yle aralarında çabucak bir yakınlık doğar ve Ali onun ameliyatını bizzat yapmak ister. Ama önce Ferman’ın onun için özellikle zorlaştırdığı sınavı geçmelidir.
Sonunda ikizler vakasında bütün çareler tükenir ve ekip korkunç bir seçimle karşı karşıya gelir: Bir kardeşin yaşaması için diğerinin ölmesi gerekir. Ama hangisi? Kim bu ölümcül kararı verebilir?
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