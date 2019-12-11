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Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi Mucize Doktor'un 14. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Mucize Doktor'un bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümüne doktor ela damga vuruyor. İşte Mucize Doktor 14. bölüm fragmanları ve 13. bölüm özeti...
MUCİZE DOKTOR 13. BÖLÜM ÖZETİ
Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir.
Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.
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