Mucize besinlerden! Sindirim sistemini koruyor, kolestrolü dengeliyor, cildi gençleştiriyor!

BADEM NASIL TÜKETİLİR?

Badem, çiğ olarak ya da kavrulmuş olarak olarak tüketilebilir.

Badem çiğ olarak tüketmek için:

Bademleri yıkayın.

Kabuklarını soyun.

İstediğiniz gibi tüketin.

Badem kavrulmuş olarak tüketmek için: