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        Haberler Sağlık Mucize besinlerden! Sindirim sistemini koruyor, kolestrolü dengeliyor, cildi gençleştiriyor!

        Mucize besinlerden! Sindirim sistemini koruyor, kolestrolü dengeliyor, cildi gençleştiriyor!

        Orta Doğu kökenli, sert kabuklu bir yemiş olan badem, besin değeri yüksek bir besindir. Sağlığa birçok faydası olan badem, protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. İşte bu mucizevi besinin faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:37
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        • 1

          Badem, protein, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengindir. İçeriğinde yüksek oranda yağ da bulunan badem, aşırı tüketilmediği takdirde sağlığa oldukça faydaları olan besinler arasında yer alır... İşte bademin faydaları...

        • 2

          BADEM FAYDALARI NELERDİR?

          • Sindirim sistemini destekler. Badem, bağırsak hareketlerini düzenlemeye, kabızlığı önlemeye ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.
          • Kolesterolü dengeler. Badem, sağlıklı yağlar açısından zengindir. Sağlıklı yağlar, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye ve iyi kolesterolü (HDL) yükseltmeye yardımcı olur.
          • Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Badem, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Hücre hasarı, kansere yol açabilecek bir faktördür. Badem, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı araştırmalar bulunmaktadır.
          • Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Badem, E vitamini açısından zengindir. E vitamini, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir.
          • Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Badem, lif ve magnezyum açısından zengindir. Lif, kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur. Magnezyum, insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olur.
          • Kilo vermeye yardımcı olabilir. Badem, lif ve protein açısından zengindir. Lif, tokluk hissini artırmaya yardımcı olur. Protein, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Badem, kilo vermeye yardımcı olabilir.
        • 3

          BADEM ZARARLARI NELERDİR?

          • Badem, kalorisi yüksek bir besindir. Bu nedenle, günde 20-30 badem tüketmek yeterlidir.
          • Badem, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Badem alerjisi olan kişilerin badem tüketmesi önerilmez.
          • Badem, kabuklu olarak satın alınırsa, tüketilmeden önce kabukları soyulmalıdır. Badem kabukları sindirimi zorlaştırabilir.
        • 4

          BADEM NASIL TÜKETİLİR?

          Badem, çiğ olarak ya da kavrulmuş olarak olarak tüketilebilir.

          Badem çiğ olarak tüketmek için:

          • Bademleri yıkayın.
          • Kabuklarını soyun.
          • İstediğiniz gibi tüketin.

          Badem kavrulmuş olarak tüketmek için:

          • Bademleri yıkayın.
          • Bir tavaya alın ve orta ateşte kavurun.
          • Bademler altın sarısı renk aldığında ocaktan alın.
          • Soğuduktan sonra servis yapın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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