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        Haberler Spor Futbol Muçi 4. golünü attı, Beşiktaş’ı finale taşıdı - Futbol Haberleri

        Muçi 4. golünü attı, Beşiktaş’ı finale taşıdı

        Beşiktaş'a, MKE Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında galibiyeti getiren golü atan ve takımını finale taşıyan Ernest Muçi, siyah-beyazlılarda 4. golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 22:48 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:48
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        Muçi attı, Beşiktaş finale yükseldi!
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        Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü 1-0 yenerek adını finale yazdıran Beşiktaş takımında top koşturan Ernest Muçi, fileleri havalandırarak siyah-beyazlılarda 4. golünü kaydetti.

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kartal’a galibiyeti getiren gol 70. dakikada Muçi’den geldi. Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 4. kez gol sevinci yaşadı.

        Süper Lig’de 11 müsabakada 3 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, kupada ise ilk golünü attı.

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