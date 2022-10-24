Kostüm geliri Mehmetçiklere

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Muazzez Ersoy (64), önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ersoy, bir mücevher mağazasında takılara bakarken görüntülendi. Muazzez Ersoy, "Canlarım benim siz beni nasıl buldunuz?" diyerek, muhabirlere takıldı.

Basın mensuplarının röportaj isteğini geri çevirmeyen ünlü şarkıcı, "Yılbaşı için bir şeyler bakıyorum. Benim için en güzel yerlerden biri olan sahne için büyük ve farklı bir takı bakıyorum. 'Takı sevmiyorum' diyen kadın yalan söylüyordur" dedi.

KOSTÜM GELİRİ MEHMETÇİK VAKFI'NA "Çok keyifliyim çünkü farklı bir heyecanım var" açıklamasını yapan Ersoy, "Kostümlerimi yeni sahneye çıkacak genç kardeşlerimize armağan ediyordum. Yeni evlenecek olan sevenlerime armağan ediyordum. Şimdi internet üzerinden sembolik bir rakama kostümlerimi satışa çıkardım. Gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Kimi gelirleri de farklı derneklere bağışlayacağım. Birilerinin sevgisine, saygısına dokunabiliyorsam ne mutlu bana. Bunun için çok sevinçli ve gururluyum" şeklinde konuştu.

"GÜNDEMİ TAKİP ETMEME ZAMAN KALMIYOR" Öte yandan Muazzez Ersoy, daha önce sahne yasakları ve iptal edilen festivallerin hatırlatılması üzerine, "Onlar ne?" diyerek, şaşkınlığını dile getirmişti. Ersoy, "Arkadaşlar inanın bihaberim bahsettiğiniz konulardan. Başka işlerle de uğraşıyorum. Gündemi takip etmeme zaman kalmıyor inanın ki..." ifadelerini kullanmıştı.

"BİZİM REPERTUVARIMIZI YAPIYORLAR" Ayrıca Muazzez Ersoy, "Instagram’da gezinirken, bazı meslektaşlarımın bizim her hafta yayınlanan programımızdan repertuvar yaptıklarını görüyorum. İzlenimlerim o doğrultuda... Bu da beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor" şeklinde konuşmuştu.