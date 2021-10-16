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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Muazzez Ersoy (63), önceki gün Etiler'de görüntülendi. Çıktığı alışveriş turunda muhabirlere poz veren Ersoy, gazetecileri uyarmayı ihmal etmedi.

Muazzez Ersoy, "Sizler buralarda çalışıyorsunuz, dikkat edin. Virüs henüz bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ!"

Şarkıcı Muazzez Ersoy, pandemi nedeniyle iki yıllık aranın ardından iki ay önce Kuruçeşme Açıkhava'da dinleyicileriyle buluşmuştu. "Allah'ın izniyle bu pandemiyle savaşı kazanacağız!" diyen Ersoy, sevenleriyle artık daha sık bir araya geleceğini söylemişti.