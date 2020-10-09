Muazzez Ersoy'dan Seda Sayan açıklaması

Yaşananlardan sonra ise Muazzez Ersoy cephesinden açıklama geldi. Ersoy, "Ben Instagram'daki yorumumu herkes için yaptım, şöhretli bir kişi ya da kişiler için söylemedim. Photoshop'lar çok abartılıyor, insanların normal halleriyle Instagram'daki fotoğrafları arasında dağlar kadar fark var; photoshopla insanların başka bir insana dönüşmesine karşıyım. Bu arada estetiğe de karşı değilim ki. Beni tanıyanlar, bilirler ki ne polemik severim ne de bu tarz durumlarda kalmayı. Takipçilerin, yorum yapanların sözleri de, yorumları da bana mal edilmesin" dedi.