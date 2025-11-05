Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam MTV zammı belli oldu! 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV fiyatları ne kadar oldu?

        MTV zammı belli oldu! 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV fiyatları ne kadar oldu?

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranına göre MTV zammı belli oldu. Bu artış ile birlikte 2026 MTV ve araç muayene ücreti belirlenmiş oldu. İşte, 2026 MTV zammı oranı

        Giriş: 05.11.2025 - 14:51 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:51
        • 1

          Yeni yıl için vergi ve ceza artış oranlarını belirleyecek olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre vergi ve harçlar için öngörülen artış oranı yüzde 25,49 oldu. Peki, 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV fiyatları ne kadar oldu?

        • 2

          YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2026

          2026 yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Geçen sene bu rakam, yüzde 43,93 olarak uygulanmıştı.

          2026 MTV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

          Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 4.834 TL’den 6.066 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 cc arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 8.421 TL’den 10.567 TL’ye çıkacak.

        • 3

          Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 2.621 TL’den 3.289 TL’ye yükselecek.

