MTV zammı belli oldu! 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV fiyatları ne kadar oldu?

Yeni yıl için vergi ve ceza artış oranlarını belirleyecek olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre vergi ve harçlar için öngörülen artış oranı yüzde 25,49 oldu. Peki, 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV fiyatları ne kadar oldu?