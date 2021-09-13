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MTV Video Müzik Ödülleri dağıtıldı, kırmızı halıda yarış vardı - Magazin haberleri

MTV Video Müzik Ödülleri dağıtıldı! Kırmızı halıda yarış...

MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geçen yıl pandemi nedeniyle sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen organizasyonun ardından ödüller bu yıl coşkulu bir geceyle dağıtıldı. Törende Jennifer Lopez ve Madonna da sahneye çıkarak müzikseverlere büyük sürpriz yaşattı

13.09.2021 - 12:35 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Her yıl merakla beklenen MTV Video Müzik Ödülleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da yapılan törenle sahiplerini buldu.

  • Doja Cat'in sunuculuğunu üstlendiği ve sahne performansı sergilediği ödül gecesinde Camila Cabello, Chlöe, Jack Harlow, Justin Bieber, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly ve Olivia Rodrigo gibi isimler sahne aldı.

  • İki gün önce Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Jennifer Lopez, sürpriz şekilde MTV gecesinde de sahneye çıkarak konuşma yaptı.

  • Gecenin bir diğer sürprizi de Madonna oldu. 'Pop müziğin kraliçesi' törenin açılışını yapmak üzere sahneye deri kıyafetiyle çıktı.

    Olivia Rodrigo, En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Şarkısı, Yılın Push Performansı ödüllerini kazanırken, Lil Nas X Yılın Klibi ödüllerinin sahibi oldu. 6 dalda aday olan Justin Bieber Yılın Şarkıcısı seçilirken, BTS Yılın Grubu ödülünü aldı. Ödül kazanan diğer isimler ise şöyle:

  • YILIN KLİBİ

    Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

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