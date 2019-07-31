Milyonlarca kişi 2019 MTV son ödeme tarihini merak ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından düzenlenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başlıyor. Peki, MTV borcu nasıl hesaplanır? MTV borcu nasıl ödenilir? Ayrıntılar haberimizde...

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN 2019

2019 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2019 tarihinde başladı. Ödemeler 31 Temmuz 2019'a kadar devam edecek.

MTV BORÇLARI SORGULAMA EKRANI

Motorlu taşıt sahibi vatandaşlar Motorlu Taştılar Vergisini, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

MTV BORCU ÖDEME NASIL YAPILIR?

www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından

- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

Anlaşmalı bankaların;

- Şubelerinden

- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

• PTT işyerlerinden

• Tüm vergi dairelerinden

ödeyebileceklerdir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN TIKLA

ARAÇLARA GÖRE MTV BORCU NE KADAR?

2019 yılı MTV artış oranı Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak kararlaştırıldı. Yani 2018 yılı MTV tutarları %15,9 attırılarak 2019 MTV tutarları belirlendi.

- Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.

- Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.

Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panel van" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.