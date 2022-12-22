EN ÇOK SATILAN MODELLERİN MTV'Sİ NE KADAR OLDU?

MTV'deki değişimlere bazı örnekler üzerinden de bakmakta fayda var. Bu kapsamda, Türkiye'de en çok satılan otomobillerin MTV oranlarına bakalım.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil 59 bin 662 adet ile Fiat Egea Sedan oldu.

Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 374 bin 900 TL şeklinde açıklanıyor. Yüzde 50 ÖTV dilimine giren Egea'nın bu versiyonun motor hacmi 1.4 ve vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'den yüksek olduğu için, en ucuz Egea Sedan için 2023'te 4 bin 435 TL MTV ödeneceği ortaya çıkıyor.

Yılın ilk 11 ayında, Türkiye'de ikinci en çok satılan otomobil ise yaklaşık 32 bin adet ile Renault Clio oldu.

Türkiye'de satılan tüm Clio'larda 1 litrelik motor bulunuyor. Clio'nun en ucuz versiyonun 376 bin 900 TL'lik fiyatı göz önüne alındığında ise, yüzde 50 ÖTV'ye giren bu otomobilin vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'den yüksek olduğu için, MTV tutarı da 2 bin 545 TL olacak.