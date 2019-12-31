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Yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlenen motorlu taşıtlar vergisinde (MTV),2020 yılı için ödenecek tutarlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Açıklanan tabloda, tescil tarihi 1 Ocak 2018 sonrası olan araçların MTV'sini belirleyen matrah tutarının da yeniden değerleme oranında arttığı görüldü.
Öyle ki, 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtalarda, MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor.
1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak yeni tutarlara göre, tescil tarihi 2018 sonrası olan araçlar için en düşük matrah değeri 51 bin 800 TL oldu.
Dolayısıyla, 1 Ocak 2018 itibariyle satın alınan otomobiller için yeni MTV oranlarına bakıldığında, yaşı en fazla 3 ve vergisiz fiyatı 51 bin 800 TL'ye kadar olan bir otomobilin 2019 yılı MTV'sinin 964 TL olduğu görülüyor.
EN YÜKSEK MATRAH DEĞERİ 616 BİN 500 TL
1 Ocak 2018 itibariyle satın alınan ve yaşı en fazla 3, vergisiz fiyatı da 51 bin 800 TL'ye kadar olan ve en fazla 1.6 litre hacimli bir otomobilin 2019 yılı MTV'si 1678 TL olarak açıklanıyor.
Yeniden değerleme tutarına göre hesaplanan diğer baz matrah tutarları ise, motor hacmi 1.6 litre - 1.8 litre aralığında olan araçlar için 129 bin 800 TL, motor hacmi 1.8 litre - 2,0 litre aralığında olanlar için 129 bin 800 TL, 2,0 litre - 2,5 litre aralığında olanlar için 162 bin 100 TL, 2,5 litre - 3,0 litre aralığında olanlar için 324 bin 400 TL, 3,0 litre - 3,5 litre aralığında olanlar için 324 bin 400 TL, 3,5 litre - 4,0 litre aralığında olanlar için 519 bin 200 TL ve motor hacmi 4,0 litrenin üzerinde olan binek araçlar için ise 616 bin 500 TL olarak açıklanıyor. 1 Ocak 2018 sonrası satın alınan araçlarda ödenecek en yüksek MTV tutarını ise, 1-3 yaş aralığında, vergisiz fiyatı 616 bin 500 TL'nin üstünde ve motor hacmi 4000 cc'den yüksek araçlar grubu oluşturuyor. Bu araçlar için 2020'de ödenecek MTV 45 bin 924 TL olarak tabloya yansıyor.
Türkiye'de çok satılan araçların girdiği 1.6 litre motor hacimli, matrahı 81 bin 100 liraya kadar olan ve yaşı en fazla 3 olan otomobillerin de MTV'sinin ise, yeniden değerleme oranı birlikte 2020 yılında 1846 TL olacağı fark ediliyor.
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