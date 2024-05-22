MSÜ tercih sonuçları açıklanıyor! 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. 3 Mart pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri 10 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamasıyla 2024 MSÜ tercih sonuçları da erişime açılacak. İşte, 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı hakkında bilgiler...
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MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları gözler PERTEM ekranına çevrilmiş durumda. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 3-25 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları 20 Haziran'da açıklandı. Bu bilgiler ışığında MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının ilk haftası içerisinde erişime açılması bekleniyor.
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
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YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
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Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.
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Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
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