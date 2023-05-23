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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercihleri için son tarih

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav 2 Nisan tarihinde uygulanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Mayıs tarihinde başladı. Asker olmanın hayalini kuran binlerce aday tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih işlemleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

Giriş: 23.05.2023 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2023 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların tercih işlemleri başladı. 610 bin 419 adayın katılım sağladığı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda tercih işlemlerinin bitmesine kısa bir zaman kaldı. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na tercih yapabiliyor. Tercih sonuçlarının olumlu olması durumunda 2’nci aşama olan mülakata hak kazanacaklar. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercih işlemlerinin son tarihi…

  • MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başlamıştı. Tercihlerin son günü ise 25 Mayıs olarak açıklandı.

  • MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

    2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

  • 2023 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz sene 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşmiş sonuçlar ise 20 Haziran 2022 tarihinde belli olmuştu. Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor.

  • MSÜ TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

    TERCİH SONUÇLARINI KONTROL ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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