13 Mayıs tarihinde sona eren Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Ülkemizin dört bir yanında tercihlerini tamamlayan binlerce adayın merakla araştırdığı MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilir sorularının cevaplarını bir araya getirdik...