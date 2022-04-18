27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 14 Nisan Perşembe günü açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM iş birliğiyle ile gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan binlerce aday "MSÜ tavan ve taban puanları açıklandı mı?" ve "MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?" Sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, 2022 MSÜ tercihleri hakkında merak edilenler…