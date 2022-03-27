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MSÜ soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 MSÜ soru ve cevap kitapçığı

MSÜ soru ve cevapları en zaman açıklanacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı MSÜ saat 13.10 itibariyle sona erdi. Sınavın bitmesinin ardından gözler MSÜ soru ve cevaplarına çevrildi. Peki, MSÜ sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte merak ÖSYM soru ve cevap kitapçığı ilan sayfası...

27.03.2022 - 12:26 | Güncelleme: GÜNDEM

  • MSÜ 2022 sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 101.15'te başladı. Sınav saat 13.10'da sona erdi. Sınavdan çıkan öğrenciler ise heyecan içerisinde soru vecevapları emrak edip araştırıyor. Peki, ÖSYM 2022 MSÜ soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? işte merak edilen detaylar...

  • MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BİTTİ?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde  Sınav, saat 10.15'te başladı. 165 dakika süren sınav saat 13.10'da sona erdi.

  • MSÜ SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak soru ve cevapların bu akşam saatleri veya yarın açıklanması bekleniyor.

    Soru ve cevaplar ÖSYM'nin ilan sayfası üzerinden yayınlanacak

    ÖSYM İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

     

  • 2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

    ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı. 

  • GEÇTİĞİMİZ YILLARDA KAÇ KİŞİ SINAVA GİRMİŞTİ?

    2020 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına ise 451 bin 272 aday katılım sağlamıştı.

     

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