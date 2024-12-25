MSG’den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Genel Sekreter Av. Dr. Barış Şensoy, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, müzik sektörüyle ilgili güncel konular ve MSG’nin projeleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Gerçekleşen toplantıda MSG, telif haklarına yönelik katkılarından dolayı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini sunarken, şu önemli konular üzerinde duruldu:

REKLAM advertisement1

Yeme-içme mekanlarının ve konser organizasyonlarının lisanslanması: Telif haklarının daha geniş kapsamda korunması ve lisanslama süreçlerinin etkinleştirilmesi için çözüm önerileri görüşüldü.

Yurt dışında yayınlanan dizi müziklerinin teliflerinin takibi: Kültür ateşeleri ve büyükelçiliklerle işbirliği faaliyetlerinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Konaklama tesislerinin lisanslanması: Bu süreçte sunulan destek için Sayın Bakan’a teşekkür edildi.

Yapay zekânın müzik sektöründeki rolü: Yapay zekânın sektöre etkileri ve doğru kullanımı ele alındı; bu alanda ortak projelerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Mehmet Nuri Ersoy, müzik sektörüne verdiği desteği sürdüreceklerini belirtti. Görüşmede, kültür ve sanat alanındaki iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi konusunda karşılıklı memnuniyet dile getirildi. MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, Mehmet Nuri Ersoy'a sektör adına teşekkür ederek, iş birliği ve desteklerin sektör için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ülkemizin önde gelen ve üretken eser sahiplerinden oluşan bir ekip tarafından yönetilen MSG, on bir binden fazla besteci, söz yazarı, edisyon şirketi ve aranjör üyeyi bünyesinde barındırarak yerli ve yabancı müziğin çok önemli bir bölümünü temsil etmeye devam ediyor.