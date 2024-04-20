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        Haberler Kültür-Sanat Müzik MSDT'den 'Babamın Şarkıları' CRR'de

        MSDT'den 'Babamın Şarkıları' CRR'de

        Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT) 27 Nisan'da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, klasikleşmiş Timur Selçuk şarkılarından oluşan 'Babamın Şarkıları' adlı eseri, Mercan Selçuk'un koreografisiyle dans ve sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:46
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        MSDT'den 'Babamın Şarkıları' CRR'de
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        Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), Dünya Dans Günü haftasında ‘’Babamın Şarkıları’’ eseri ile 27 Nisan’da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dans ve sanatseverlerin karşısına çıkacak. Klasikleşmiş Timur Selçuk şarkılarının, Mercan Selçuk’un koreografisi ve MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneye yansıdığı modern bale eseri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Kültür’ün katkılarıyla ücretsiz gerçekleşecek; Biletinial uygulamasından gösteri için davetiye oluşturulabilecek.

        Bale Sanatçısı, Koreograf Mercan Selçuk’un, Büyük Sanatçı Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı ‘’Babamın Şarkıları’’, Münir Nurettin Selçuk’tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sahneye yansıyor.

        Sanatçı bir ailenin 3. nesil temsilcisi olan Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un ‘’İspanyol Meyhanesi’’, ‘’Beyaz Güvercin’’, ‘’Ayrılanlar İçin’’, ‘’Ekonomi Bilmecesi’’, ‘’Karantinalı Despina’’ gibi klasikleşmiş şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneleniyor. Her temsilde, repertuvara sürpriz yeni bölümler ekleniyor.

        Modern bale ‘’Babamın Şarkıları’’, ilk prömiyerini pandemi öncesi yapmıştı. Performansları izleyen Büyük Usta Timur Selçuk, coşkulu alkışlar arasında sahneye çıkarak izleyiciyi son kez selamlamış, salonda hep bir ağızdan 'Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü' seslendirilmişti. Eser, Büyük Usta’yı sonsuzluğa uğurladığımız 6 Kasım 2020’den sonra İstanbul ve İzmir’de pek çok salonda izleyicilerin yoğun ilgisiyle izleniyor.

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        #Mercan selçuk dans topluluğu
        #Cemal Reşit Rey
        #Babamın Şarkıları
        #Dünya Dans Günü
        #Timur Selçuk
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