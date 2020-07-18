DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aden Körfezi ve Somali açıkları ile Hint Okyanusu´nda deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında görev yapan çokuluslu CTF-151´in komutası 25 Haziran-10 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye tarafından altıncı kez üstlenilmiştir. Combined Maritime Forces (CMF) unsurları ile birlikte Naval Support Activity (NSA)-Bahreyn yerleşkesinde konuşlanan CTF-151 Karargâhında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca görevlendirilen personele ilave olarak; ABD, Bahreyn, Brezilya, İngiltere, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Pakistan ve Umman´ın da yer aldığı dokuz ülke toplam 13 personel görevlendirmiştir. CTF-151 Karargâhı komuta dönemimizde halen gemi görevlendirmesi yapan Japonya ve Kore´nin dışında ABD ve İngiltere de dönemsel olarak gemi bulundurmaktadır. Eylül 2020 ayından itibaren bir Türk fırkateyninin de bölgeye gönderilmesi planlanmaktadır. CTF-151 Komutanlığı görevini deruhte eden Deniz Kurmay Albay Nejat İnanır tarafından göreve başlamayı müteakip; Türkiye Cumhuriyeti Manama Büyükelçisi Sayın Kemal Demirciler, CMF Komutan Yardımcısı Tuğamiral Dean Bassett (İngiltere),CTF-150 Komutanı Albay Jacques Riviere (Fransa),CTF-152 Komutanı Yarbay Omar Alodat (Ürdün) (2003 yılı Türk Deniz Harp Okulu Mezunu) makamlarında ziyaret edilmiştir" denildi.