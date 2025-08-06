MSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2025 MSB 3 bin 97 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı başvuruları 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Alıma ilişkin ilana göre, açık iş gücü miktarının dört katı asil, dört katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar belli olacak. Bu sebeple Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 97 işçi alımı kura çekimi tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2025 MSB kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.
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Milli Savunma Bakanlığına 3.097 sürekli işçi alınacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura heyecanı başladı. Açık iş gücü miktarının dört katı asil, dört katı yedek adayın belirleneceği MSB işçi alımı kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Noter huzurunda yapılacak kura ile sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 97 işçi alımı kura sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Peki, 2025 MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSB 3 bin 97 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
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MSB 3097 İŞÇİ ALIMI İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 bin 97 sürekli işçi alımı başvuruları, 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
Yayımlanan ilana göre, açık iş pozisyonları için sınav icra edilecek. Sınava açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecek.
Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının dört katı asil dört katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının dört katı asil, dört katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.
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MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MSB 3097 işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak.
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MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.
Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.
Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecektir.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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MSB İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.
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MSB İŞÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
MSB işçi alımı sınav tarihi henüz belli olmadı.
Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.
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Sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.
Sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecek.
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Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.
Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak.