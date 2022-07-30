MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

DHA

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

*Haberin görseli AA tarfından servis edilmiştir.