Mozart ve Beethoven'ın büyüsü İzmir'de

Olten Filarmoni Orkestrası, 2025 yılının ilk konserinde, Hollanda Türkiye Dostluk etkinlikleri kapsamında Hollanda Krallığı'nın desteği ile, ünlü Hollandalı şef Jurjen Hempel yönetiminde unutulmaz bir performans sergileyecek. Türk ve Hollandalı solist sanatçıların birlikte yer alacakları bu konser, 15 Ocak 2025 tarihinde saat 20:30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

REKLAM advertisement1 Programda, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operası ve Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi, 80 kişilik muhteşem koro eşliğinde seslendirilecek. Koronun solistleri olarak bariton Sef Thissen, soprano Pelin Türkçelik, tenor Muzaffer Soydan ve alto Ezgi Karakaya yer alacak. Konserin biletleri bilet.oltensanat.com üzerinden temin edebilir. Her konserinde askıda bilet uygulamasıyla farkındalık yaratan Olten Filarmoni, öğrencilerin de bu eşsiz deneyimi yaşamalarına katkıda bulunuyor.