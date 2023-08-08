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Bantuların alt kolları olan birçok etnik grubun yaşamakta olduğu Mozambik’te, nüfusun yaklaşık %65’ini 24 yaş altı gençler meydana getirmektedir. Peki, Mozambik nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Mozambik bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Mozambik Nerede?

Mozambik hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Afrika kıtasıdır. Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan bir ülke olan Mozambik; kuzeyde Tanzanya, doğuda Hint Okyanusu, kuzeybatıda Zambiya ve Malavi, güneybatıda ise Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrilidir.

Bantu halklarının bu coğrafyaya gelmesiyle yerleşime açılan Mozambik; 1500’lü yılların başından itibaren Portekiz’in dikkatini çekmiş ve bölgenin sömürgeleştirilme süreci bu şekilde başlamıştır. Özellikle altın ve gümüş madenleri kontrol etmek isteyen Portekizliler, 19. yüzyılın sonlarında ise Mozambik’in denizaşırı eyalet olarak ilan etmişlerdir. Portekiz’in başkenti olan Lizbon’dan gönderilen bir vali tarafından yönetilen Mozambik’in bağımsızlığını kazanması ise ancak 1975 tarihinde mümkün olmuştur. 1964 yılında başlayan silahlı bağımsızlık mücadelesi neticesinde Portekiz, Afrika sömürgelerine bağımsızlık vereceğini açıklamış ve Mozambik yaklaşık 500 yılın sonunda, Portekiz’den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Günümüzde başkanlık sistemine dayalı bir cumhuriyet rejimi ile yönetilen Mozambik; Birleşmiş Milletler, Bağlantısızlar Hareketi gibi uluslararası organizasyonlara da üyedir.

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Mozambik Başkenti

Güneydoğu Afrika’da konumlanan bir ülke olan Mozambik’in başkenti, Maputo’dur. Ülkenin hem başkenti hem de en büyük şehri olan Maputo; Hint Okyanusu’nda yer alan bir liman kenti olması sebebiyle ülke ekonomisi için büyük bir öneme de sahiptir. Yerel halk tarafından Akasyalar Şehri olarak da adlandırılan ve ekonomisini büyük oranda deniz ticaretine dayamış olan bu başkent; çimento, mobilya ve seramik endüstrisine de ev sahipliği yapmaktadır.

Mozambik Nüfusu

2023 verilerine göre Mozambik nüfusu, 33 milyon 937 bin kişiden meydana gelmektedir. Birçok Afrika ülkesi gibi oldukça genç bir nüfusa sahip olan Mozambik’in nüfusunun neredeyse tamamına yakını, Bantuların alt kolları olan etnik gruplarda meydana gelmektedir. Halkın %38’inin şehirlerde geri kalan %62’sinin ise kırsal kesimlerde yaşamakta olduğu Mozambik’te en kalabalık olan etnik grup %40’lık bir oranla Makualardır. Makualar dışında, Tsonga, Yao ve Swahili halklarının da yaşadığı Mozambik’te konuşulan resmi dil ise Portekizce’dir.

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Mozambik Para Birimi

Mozambik’te kullanılan resmi para biriminin adı Mozambik meticalıdır. İlk kez 2007 yılında basılarak piyasaya sürülen bu para biriminin kodu ise MZN’dir.

Mozambik Bayrağının Anlamı

1 Mayıs 1983 tarihinde alınan bir kararla ülkenin resmi bayrağı olduğu ilan edilen Mozambik bayrağı; yeşil, siyah, sarı ve beyaz renk kullanılarak yapılan beş yatay şeritten, bu şeritlerin solunda bulunan siyah bir üçgenden, üçgenin içinde yer alan sarı bir yıldız ve yıldız üzerindeki kitap ile tüfek ve çapadan meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan yeşil renk ülkenin doğasını, siyah renk Afrika kıtasını, sarı renk zengin yeraltı kaynaklarını ve beyaz renk ise adalet ve barışışı sembolize eder.

Mozambik Şehirleri

İdari açıdan biri başkent olmak üzere 11 bölgeye ayrılmış olan Mozambik’in öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

Maputo

Matola

Nampula

Beira

Chimoia

Mozambik Türkiye Saat Farkı

Mozambik ile Türkiye arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat Mozambik’ten 1 saat daha ileridedir.

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