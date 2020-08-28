Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar yaptığı açıklamada, " Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Sow, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.

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