Mourinho'nun vazgeçilmezi Mert Müldür!
Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın vazgeçilmez ismi Mert Müldür oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, milli futbolcuya bu sezon 24 maçta görev verdi.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon savunma hattında birçok kez değişikliğe gitti.
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Portekizli çalıştırıcı, yaşanan sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle savunma dörtlüsünde birçok farklı ismi görevlendirdi.
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Savunma oyuncularıarasında geri dörtlüde en çok forma giyen isim ise Mert Müldür oldu.
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Milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 kez sahaya çıktı.
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Mert Müldür, bu karşılaşmalarda toplam 1472 dakika sahada kaldı.
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16 maça 11’de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol pası verdi.
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5 MAÇTA SOL BEK OYNADI
Mert Müldür, Jayden Oosterwolde’nin yokluğunda 5 maçta savunmanın solunda da görev yaptı.
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Teknik direktör Jose Mourinho, ligin ikinci bölümünde milli futbolcuya daha fazla süre vermeyi planlıyor.
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Yaşanan sakatlıkların ardından Mert Müldür’ün stoper hattında da görev yapması bekleniyor.
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