Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında: Mourinho aklını kaybetti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türkiye Kupası'ndaki derbi maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya basınında geniş yer buldu. Buruk, müdahalenin ardından yerde kalırken, yaşananlar sonrası Portekizli çalıştırıcı kırmızı kart gördü. İşte dış basında Mourinho yankıları...
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, olaylı derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
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Jose Mourinho, maçtan sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı. Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahaleden dolayı kırmızı kart gördü.
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Portekizli teknik adam bu nedenle basın toplantısına katılamadı. Mourinho'nun bu hareketi dünya basınında geniş yer buldu.
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"EN KÖTÜSÜ MAÇ SONUNDA"
Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."
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"2011 YILINDAKİ HAREKETİNİ YAPTI"
Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 yılındaki İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simüle etti."
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"GARİP BİR HAREKET"
ESPN: "Mourinho için bu ilk değil!Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."
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"MUTLU OLMADIĞINI BELLİ ETTİ"
Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."
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"MAÇ SONRASI ÇİRKİN ANLAR"
Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."
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"UZUN SÜRE CEZA"
Mirror: "Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya."
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"MOURINHO AKLINI KAYBETTİ"
O Jogo: Mourinho aklını kaybetti: Portekizli hoca Türkiye Kupası'nda aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.
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"ÇILGIN ANLAR"
The Sun: Çılgın anlar... Jose Mourinho, Galatasaray'ın hocasının burnunu sıktı, o da kendini yere bıraktı ve ortalık bir anda karıştı.
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"MOURINHO YİNE ŞAŞIRTMADI"
Mundo Deportivo: Jose Mourinho yine şaşırtmadı! Fenerbahçe'nin Portekizli hocası, kupada oynadıkları ve 2-1 yenilerek elendikleri İstanbul derbisi sonrası sinirlerine hakim olamadı ve rakibi Galatasaray'ın hocasının burnunu sıktı.
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"DEVASA MEN CEZASI"
Daily Record: Jose Mourinho, rakibi Galatasaray'ın hocasının burnunu çekti ve şimdi devasa bir men cezası ile karşı karşıya.
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"BURNUNA MÜDAHALE"
Metro: Mourinho'dan Buruk'un burnuna müdahale! Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında aldıkları yenilgi sonrası Jose Mourinho rakip takım hocası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Galatasaray Kulübü bu görüntüler sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Paylaşımda "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" ifadelerini kullanıldı.
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"TARTIŞMA YARATACAK HAREKET"
A Bola: Mourinho'dan tartışma yaratacak hareket! 2-1 yenildikleri kupa maçı sonrası rakip hoca Okan Buruk'un burnunu sıktı, Buruk da bir futbolcu gibi yüzünü tutarak kendini yere bıraktı.
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