Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Motosikletten rastgele ateş açıldı! - Güncel haberler

        Esenyurt'ta motosikletten ateş açıldı; mermiler 2 otomobile ve dairenin camına isabet etti

        İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde bir motosikletteki kişi ya da kişilerce etrafa ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, 2 araç ve bir eve mermi isabet etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletten rastgele ateş açıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce motosikletten çevreye ateş açıldı.

        DHA'nın haberine göre olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki 2 otomobile ve bir daireye mermi isabet etti.

        ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

        Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilinmeyen nedenle çevreye silahla ateş açarak kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bu sırada park halinde olan 2 otomobil ile daireye mermi isabet etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredekilerden konu ile ilgili bilgi alan polis ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Rus lider Putin Çin'de
        Rus lider Putin Çin'de
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Habertürk Anasayfa