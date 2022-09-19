Motosiklette B hazırlığı!

Türkiye'de motosiklet sektörünün büyümesi adına çalışmalar sürüyor.

Sektörle ilgili yeni fikirler için Motosiklet Endüstrisi Derneği öncülüğünde bir komisyon kuruldu. Türkiye’de 'motosiklet sektörü nasıl büyür, nasıl gelişir' konusu gündeme alındı. Motosikletin endüstrileşmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor, yerli üretimde adım atılması için çalışılıyor. Pazarın büyümesi yerli üretim için de önem taşıyor.

EHLİYET ŞARTININ KALKMASI İSTENİYOR

Bu kapsamda Avrupa'da uygulanan 'B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanma izni'nin Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

ÇALIŞTAYA VARANK VE YERLİKAYA KATILDI

Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili bir çalıştay gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve sektör paydaşları çalıştaya katıldı. Ehliyet zorunluluğunun kalkması için yapılan çalıştaylar sürecek, kısa süre içerisinde somut adımlar kamuoyu ile paylaşılacak.