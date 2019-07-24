24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Esenyurt'ta çalıntı motosikletle kapkaç yapan 6 kişi havuz başında eğlenirken yakalandı.
DHA'nın haberine göre, Esenyurt'ta 5'i yaşı 18'den küçük toplam 6 kişi çaldıkları motosikletle geçen pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Talatpaşa Mahallesi'nde peş peşe 3 kapkaç yaptı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin peşine düştü. Kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kapkaçta kullanılan motosikleti Fatih Mahallesi'nde E.Ö. ve M.B. isimli 2 kişiyle birlikte yakaladı.
HAVUZ BAŞINDA EĞLENİRKEN YAKALANDILAR
Ele geçirilen motosikletin yapılan sorgusunda bir gece önce Talatpaşa'da bir evin önünden çalındığı tespit edildi. Sorgulanan E.Ö. ve M.B. ekiplere, motosikletin kendilerinin olmadığını bir arkadaşlarından yarım saat önce emanet aldıklarını söyledi. Ekipler bunun üzerine kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini kimliklerini tespit eden Asayiş Büro ekipleri kapkaççıların izine bir eğlence merkezinde rastladı. Harekete geçen polisler belirlenen yere operasyon düzenledi. Operasyonda B.B., S.K., M.K., E.S., E.D., E.Y. isimli 6 şüpheli havuz başında yakalandı.
BENZER SUÇLARDAN KAYITLARI ÇIKTI
Şüphelilerin araçlarında arama yapan polis, araçta kapkaçta şüphelilerin kendilerini gizlemek için kullandıkları 2 kar maskesiyle, kameralara yansıyan kıyafetlerini tespit etti. Kapkaçlardan sonra eğlenmeye giden 6 şüpheliden 5'inin çocuk olduğu, 5 çocuğun benzer suçlardan birçok kayıtlarının olduğu belirlendi.
Şüphelilerden M.K.'nın (25) ise benzer 12 suçtan kaydı ortaya çıktı. 6 şüpheli Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'üne ev hapsi verilirken 2'sine denetimli serbestlik uygulandı.
KAPKAÇ ANLARI KAMERADA
Öte yandan şüphelilerin peş peşe yaptıkları kapkaçlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokağa giren şüpheliler, kadının yanına yaklaşıp, çantasını alıyor. Şüpheliler daha sonra hızla uzaklaşıyor.
'BEN O UMUDUMU, 2 BİN LİRAYA BAĞLI HAYALLERİMİ İSTİYORUM'
Çantasını motosikletli kapkaççılara kaptıran kadın, olay anını anlattı. Şüphelilerin yakalanmasından memnun olduğunu belirten kadın, "İş için evden çıktım. Çantamı ve çöp poşetini aldım. Çöp poşetini atarken, arkamdan elime bir şey değdi. Elimden çantayı almışlar son sürat gidiyorlardı. Ne olduğunu anlayamadım. Feryat ettim. Çantam gidiyor. Umutlarım, param, aylığım, her şeyim içinde. Ne yapacağımı şaşırdım. Ölü gibiydim. Burada insanlar vardı. Polisi aradılar, su verdiler bana. Bugün yakalandıklarını söylediler. Çok sevindim. Ama ben o umudumu, 2 bin liraya bağlı olan hayallerimi istiyorum" dedi.
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