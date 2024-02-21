Kan donduran olay 23 Nisan 2023 akşamı Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, iki yayaya motosikletiyle çarparak yaralayan 25 yaşındaki Veysel Kaya, dövülerek öldürüldü. İşlenen bu vahşi cinayetin iddianamesi hazırlandı. İddianamede tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.

Veysel Kaya

İKİ KİŞİYE ÇARPTI

Hazırlanan 11 sayfalık iddianamede görgü tanıkları, müşteki ve şüpheli ifadeleri, Adli Tıp Kurumu raporu ve incelenen dijital materyallerin yer aldığı olay detaylarıyla anlatıldı. İddianamede yer alan detaylara göre olay şöyle oldu; Maktul Veysel Kaya, akşam saat 22.30 sıralarında motosikletiyle seyir halindeyken, karanlık ve ışıklandırması olmayan yerde yaya olarak yürüyen D.K. ve K.E.’ye çarptı. Çarpma sonucu iki kişi hafif şekilde yaralandı.

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TEKME TOKAT YEDİ

İddialara göre kazanın ardından, olay yerine iki yaralının akrabası olan şüpheli H.E., H.E. ve S.E. geldi. Ardından bu 3 kişi Veysel Kaya’ya saldırdı. Şüpheliler tekme ve tokatla Kaya’yı dövdü. Görgü tanıklarının beyanlarına göre, araya girilmesi üzerine Veysel Kaya, olay yerinden ayrılarak, 550 metre ilerde bulunan babasının evine doğru gitti. Olay yerine de polis ve ambulans çağrıldı.

MUŞTA VE SOPAYLA DÖVDÜLER

Saat 23.00 sıralarında ise Kaya’ya ikinci saldırı düzenlendi. Olay yerinden ayrılan Kaya’ya bu kez de iddialara göre kendisini takip eden M.S.K., babasının evinin önünde sopayla saldırdı. Ardından gelen S. E. ve B.E. adlı kişiler de bu saldırıya eşlik etti. S. E. ve B.E. de muşta ve yumrukla Kaya’ya saldırarak kendisini dövmeye başladı. Daha sonra S. E., olayda bıçak kullandı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

İddianamedeki ayrıntılara göre ikinci olayda M.S.K., B.E. ile S. E. yer aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bu üç kişi Kaya’ya muşta ve sopalarla saldırdı. Feci şekilde dövülen Kaya’nın ağzından köpük ve kan geldi. Kaya hareketsiz yere düşerken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Fenalaşan Kaya’yı olay yerine gelen şüphelilerin bir yakını arabasıyla hastaneye götürdü.