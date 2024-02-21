Muşta, sopa ve bıçakla cinayet! Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü
Mersin'de bir yıl önce, yayaya motosikletiyle çarptıktan sonra dövülerek öldürülen Veysel Kaya cinayetinin iddianamesi hazırlandı. İddianamede tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Kaya, çarptığı kişilerin yakınları tarafından, önce muşta, sopa ve yumrukla dövüldü. Ardından bıçaklandı. Adli Tıp Kurumu, Kaya'nın, künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu öldüğünü belirtti. Hazırlanan iddianamede, savcılık bıçağı kullanan S.E. hakkında müebbet hapis cezası istedi. Olayda yer alan 4 kişi hakkında ise basit yaralama suçlamasıyla ceza talebinde bulunuldu. Kaya'nın ailesi ise olayda yer alan diğer 2 kişi hakkında ceza istenmemesine tepki gösterdi. Öte yandan olayın detaylarına yer verilen iddianamede, şüphelilerin hastanede tedavi gören akrabalarının yanına giderek "Rahat rahat uyuyun siz. Veysel Kaya'nın kafasına bir sopa vurdum. Sabaha çıkmaz. Biz gerekeni yaptık" dedikleri belirtildi
Kan donduran olay 23 Nisan 2023 akşamı Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, iki yayaya motosikletiyle çarparak yaralayan 25 yaşındaki Veysel Kaya, dövülerek öldürüldü. İşlenen bu vahşi cinayetin iddianamesi hazırlandı. İddianamede tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.
İKİ KİŞİYE ÇARPTI
Hazırlanan 11 sayfalık iddianamede görgü tanıkları, müşteki ve şüpheli ifadeleri, Adli Tıp Kurumu raporu ve incelenen dijital materyallerin yer aldığı olay detaylarıyla anlatıldı. İddianamede yer alan detaylara göre olay şöyle oldu; Maktul Veysel Kaya, akşam saat 22.30 sıralarında motosikletiyle seyir halindeyken, karanlık ve ışıklandırması olmayan yerde yaya olarak yürüyen D.K. ve K.E.’ye çarptı. Çarpma sonucu iki kişi hafif şekilde yaralandı.
TEKME TOKAT YEDİ
İddialara göre kazanın ardından, olay yerine iki yaralının akrabası olan şüpheli H.E., H.E. ve S.E. geldi. Ardından bu 3 kişi Veysel Kaya’ya saldırdı. Şüpheliler tekme ve tokatla Kaya’yı dövdü. Görgü tanıklarının beyanlarına göre, araya girilmesi üzerine Veysel Kaya, olay yerinden ayrılarak, 550 metre ilerde bulunan babasının evine doğru gitti. Olay yerine de polis ve ambulans çağrıldı.
MUŞTA VE SOPAYLA DÖVDÜLER
Saat 23.00 sıralarında ise Kaya’ya ikinci saldırı düzenlendi. Olay yerinden ayrılan Kaya’ya bu kez de iddialara göre kendisini takip eden M.S.K., babasının evinin önünde sopayla saldırdı. Ardından gelen S. E. ve B.E. adlı kişiler de bu saldırıya eşlik etti. S. E. ve B.E. de muşta ve yumrukla Kaya’ya saldırarak kendisini dövmeye başladı. Daha sonra S. E., olayda bıçak kullandı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
İddianamedeki ayrıntılara göre ikinci olayda M.S.K., B.E. ile S. E. yer aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bu üç kişi Kaya’ya muşta ve sopalarla saldırdı. Feci şekilde dövülen Kaya’nın ağzından köpük ve kan geldi. Kaya hareketsiz yere düşerken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Fenalaşan Kaya’yı olay yerine gelen şüphelilerin bir yakını arabasıyla hastaneye götürdü.
“RAHAT UYUYUN VEYSEL SABAHA ÇIKMAZ”
Olayın detaylarına yer verilen iddianamede, şüphelilerin hastanede tedavi gören akrabalarının yanına giderek “Rahat rahat uyuyun siz. Veysel Kaya’nın kafasına bir sopa vurdum. Sabaha çıkmaz. Biz gerekeni yaptık” dedikleri belirtildi.
ÖLÜM NEDENİ KÜNT TRAVMA
Hastanede tedavi altına alınan Veysel Kaya, bir gün sonra yani 24 Nisan 2023 günü hayatını kaybetti. Beyin kanaması geçirerek ölen Veysel Kaya’nın vücudunda kırıklar da çıktı. Kaya’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu da iddianameye girdi. Hazırlanan raporda "Kişinin ölümüne neden olan künt kafa travmasına bağlı yaralanmanın motosikletten düşme sonucu oluşabileceği gibi motosikletten düşme sonrası kaza yerinde veya ve evinin yanında darp edilmesine bağlı da oluşabileceği, ancak daha ziyade evinin yanında darp edilmesine bağlı oluştuğunun kabulü gerektiği oy birliği ile mütalaa olunur" denildi. Adlı Tıp Kurumu, Veysel Kaya’nın saldırıya uğradığı evinin önünde aldığı darbeler sonucu öldüğünü belirtti.
BİR KİŞİYE MÜEBBET 4 KİŞİYE YARALAMA CEZASI
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden S.E. hakkında ‘Müebbet’ hapis cezası talebinde bulunuldu. Şüphelilerden H.E. ile H.E. hakkında ‘Basit yaralama’ suçlarından 4 aydan bir yıla hapis cezası istendi. Diğer şüpheliler D.K. ile K.E. hakkında ise ‘Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak’ suçlamasıyla 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.
ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede, ‘Kasten öldürme’ ve ‘Basit yaralama’ suçlamaları ile müebbet hapis cezası istenen S.E. hakkında tutuklanma tedbirinin uygulanması talep edildi. Olaydan sonra tutuklanan S.E., 4 Ocak 2024 günü tahliye olmuştu. Savcılık şüphelinin kaçma şüphesi üzerine tutuklanmasını istedi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak.
AİLEDEN TEPKİ
Veysel Kaya'nın ağabeyi İzzet Kaya, şüphelilere istenen cezalarla ilgili de tepki gösterdi. İzzet Kaya "Kardeşim en ağır darbeyi aslında ilk saldırıya uğradığı yerde almış. Onlarca kişi bir anda saldırmışlar. İçleri soğumamış eve kadar gelmişler. Annemin, eşinin ve 1 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde öldürüldü. İddianamede eve kadar gelip muşta ile sopalarla döven üç kişiden bahsediliyor. Bu üç kişiden biri hakkında ceza istenmiş. Yani olaya diğer karışan iki kişi hakkında herhangi bir ceza istenmemiş buna şaşırdık. Diğer 4 şüpheli hakkında da basit yaralama suçlaması var. Kardeşim sopa ve muşta ile saldırılarak öldürüldü. Bunu bir kişi yapmadı. Olayda yer alan herkesin ağır cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz."