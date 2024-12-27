Motosikleti ve telefonu bulundu, kendisi yok!
Niğde'de Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu
Niğde'de kendisinden haber alınmayan, motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulunan Osman Şükrü Dinçsoy için suda arama çalışması başlatıldı.
Çiftlik ilçesi Azatlı kasabasında yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan araştırmada Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu.
Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Kurbağa adamlar, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin katıldığı arama çalışması devam ediyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.