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        Haberler Spor Motor Sporları Motosikletçi Can Öncü, Britanya Superbike'ın 3. ayak yarışlarında podyuma çıktı - Motor Sporları Haberleri

        Motosikletçi Can Öncü, Britanya Superbike'ın 3. ayak yarışlarında podyuma çıktı

        Milli motosikletçi Can Öncü, Britanya Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağında düzenlenen sprint yarışını birinci, ana yarışı ise ikinci sırada tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:43
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        Can Öncü Britanya Superbike'ta podyuma çıktı
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        Milli motosikletçi Can Öncü, Britanya Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağındaki sprint yarışında birinci, ana yarışta ise 2'nci oldu.

        Kawasaki Puccetti takımı adına Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can, sezona verilen arada özel davetle Britanya Superbike'ta piste çıktı.

        Can, sezonun Donington Park Pisti'nde düzenlenen 3. etabında Supersport GP2 kategorisinde mücadele etti.

        12 turluk sprint yarışında damalı bayrağı ilk gören Red Bull sporcusu Can, 15 turluk ana yarışı ise 2'nci sırada tamamladı.

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