Motosiklet dostu bariyerler için önemli adım

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Son dakika... Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Motosikletler ve motorcularımız için daha güvenli bir ulaşım tesis ediyoruz! Motosiklet Koruyucu Otokorkuluk Sistemlerini yollarımıza uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu sistemin bugün Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Mevkii'nde hayata geçeceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanım, Bir motosiklet kullanıcısı olarak yapılan bu çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

GAZETECİ GERZ'İN ÖLÜMÜYLE TEKRAR GÜNDEME GELDİ

İstanbul'da geçtiğimiz hafta feci bir kaza meydana gelmişti. Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in (56) kullandığı motosiklet, İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpışmış, motosiklet bariyere vurmuştu.

Gerz olay yerinde yaşamını yitirmiş, otomobil sürücüsü Y.Ç. gözaltına alınmıştı. Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.

'KATİL BARİYERLERE' DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise, katil bariyerlere dikkat çekti.

Özsoy, "Bu kaza önlenebilirdi çünkü otomobiller için tasarlanmış olan oto korkulukların altındaki demir dikmeler maalesef çaptığımız zaman giyotin etkisi yapıyor. Ve bizi bir satır gibi kesiyor. Ona çarpanın kurtulma şansı yok. Üzerimizdeki kask ve koruyucu kıyafetler sadece düşük süratlerde yaralanmaya karşı koruyor. Fakat kalkıp da bir demir bariyere, bir korkuluğa veya bir direğe çarptığınız zaman hiçbir etkisi olmuyor. Bizim istediğimiz aslında çok basit bir önlem. Biz motorcu dostu bariyer istiyoruz. Şu an İstanbul'da bazı bölgelerde var ama biz tüm bariyerlerde uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.