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        Haberler Gündem Motorlu kuryeler bugün çalışıyor mu? İstanbul'da bugün 20 Kasım Pazartesi motorlu kuryeler sipariş getiriyor mu?

        Motorlu kuryeler bugün çalışıyor mu? 20 Kasım Pazartesi motorlu kuryeler sipariş getiriyor mu?

        İstanbul'da bugün 20 Kasım Pazartesi motorlu kuryeler çalışıyor mu, sipariş getiriyor mu? Hafta sonu etkili olan ve bugün de etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bu sorunun cevabı araştırılıyor. Peki, bugün motorlu kuryeler sipariş getiriyor mu? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:12
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        • 1

          Hafta sonu başlayan ve bugün de İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle motorlu kuryelerin bugün İstanbul'da çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Sipariş verecekler ve verdikelri siparişi bekleyenler "20 Kasım Pazartesi motorlu kuryeler sipariş getiriyor mu?" sorusuna cevap arıyor. İşte "Bugün İstanbul'da motorlu kuryeler çalışıyor mu?" sorusunun cevabı...

        • 2

          İSTANBUL'DA BUGÜN MOTORLU KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

          Yağmur, fırtına ve kar yağışlı günlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşın motorlu kuryelerin çalışması yasaklanabiliyor.

        • 3

          Bilindiği üzere geçtiğimiz Cumartesi gece yarısı başlayan Pazar sabahı yer yer kar yağışına dönen sağanak ve fırtınanın İstanbul'da bugün de etili olması bekleniyor.

        • 4

          Ancak yağışın geçtiğimiz günlere nazaran çok daha düşük seviyede ve lokal boyutt seyretmesi nedeniyle motorlu kuryelerin bugün çalışması yasaklanmadı. Yani bugün İstanbul'da motorlu kuryeler sipariş getirebilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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