Hafta sonu başlayan ve bugün de İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle motorlu kuryelerin bugün İstanbul'da çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Sipariş verecekler ve verdikelri siparişi bekleyenler "20 Kasım Pazartesi motorlu kuryeler sipariş getiriyor mu?" sorusuna cevap arıyor. İşte "Bugün İstanbul'da motorlu kuryeler çalışıyor mu?" sorusunun cevabı...