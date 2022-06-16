Motorin fiyatları ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 10 Haziran’da 2 lira 18 kuruş zamlanan benzin fiyatlarına 15 Haziran günü itibariyle 97 kuruş indirim yapılmıştı. 7 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 1 lira 92 kuruşluk motorin zammının ardından bir üzücü haber daha geldi. Brent petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış nedeniyle motorin fiyatlarından son dakika zam haberi geldi. Son motorin zammının ardından motorinin litre fiyatı 30 liraya dayandı. İşte, Akaryakıt zammının ardından 16 Haziran Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir zamlı benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı….