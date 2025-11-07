Habertürk
        MOTORİNE ZAM GELDİ! Motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıtta tabela değişti, motorine zam geldi! Motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu nedenle araç sahipleri, LPG, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Motorine zam bekleniyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Ekim tarihinde 3.04 TL'lik zam yapılmıştı. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 7 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 00:16 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:16
        • 1

          Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Ekim’de 3.04 TL’lik zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabele bir kez daha değişiyor. Motorine bir kez daha zam geldi. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 7 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        • 2

          MOTORİNE ZAM GELDİ!

          Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor.

          Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 7 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam geldi.

        • 3

          LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          LPG (otogaz) ve benzin için herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

        • 4

          6 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul (Avrupa Yakası)

          Benzin litre fiyatı: 53.64 TL

          Motorin litre fiyatı: 57.58 TL

          LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        • 5

          İstanbul (Anadolu Yakası)

          Benzin litre fiyatı: 53.47 TL

          Motorin litre fiyatı: 57.43 TL

          LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        • 6

          Ankara

          Benzin litre fiyatı: 54.50 TL

          Motorin litre fiyatı: 58.61 TL

          LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        • 7

          İzmir

          Benzin litre fiyatı: 54.84 TL

          Motorin litre fiyatı: 58.94 TL

          LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        • 8

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
