Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Ekim’de 3.04 TL’lik zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabele bir kez daha değişiyor. Motorine bir kez daha zam geldi. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 7 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…