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Son 1 haftada uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 42ü aşan artış akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 2 lira 56 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 44.29 lira, Ankara'da 45.04 lira, İzmir'de 45.25 lira, Adana'da 45.62 lira, Bursa'da 45.06 lira, Antalya'da 45.79 lira, Diyarbakır'da ise 45.89 lira oldu.

2024'TE YÜZDE 19 YÜKSELDİ

Bugün benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişime gidilmedi.

Bugünkü zamla beraber motorin fiyatı 2024 genelinde ortalama yüzde 19 yükselmiş oldu.