Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR! Motorine zam ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 6 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıtta tablo değişiyor, motorine zam bekleniyor! Motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu nedenle araç sahipleri, LPG, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Motorine zam bekleniyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Ekim tarihinde 3.04 TL'lik zam yapılmıştı. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 6 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Ekim’de 3.04 TL’lik zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabele bir kez daha değişiyor. Motorine bir kez daha zam bekleniyor. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 6 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        • 2

          MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

          Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor.

          Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 7 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam bekleniyor.

          Zammın ardından fiyatların yaklaşık olarak İstanbul'da 57,54 liraya, Ankara'da 58,57 liraya, İzmir'de ise 58,89 liraya yükselmesi bekleniyor.

        • 3

          LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          LPG (otogaz) ve benzin için herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

        • 4

          6 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul (Avrupa Yakası)

          Benzin litre fiyatı: 53.64 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

          LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        • 5

          İstanbul (Anadolu Yakası)

          Benzin litre fiyatı: 53.47 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

          LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        • 6

          Ankara

          Benzin litre fiyatı: 54.50 TL

          Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

          LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        • 7

          İzmir

          Benzin litre fiyatı: 54.84 TL

          Motorin litre fiyatı: 56.82 TL

          LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        • 8

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Habertürk Anasayfa