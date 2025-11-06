Akaryakıtta tablo değişiyor, motorine zam bekleniyor! Motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu nedenle araç sahipleri, LPG, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Motorine zam bekleniyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Ekim tarihinde 3.04 TL'lik zam yapılmıştı. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 6 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatları...
MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 7 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam bekleniyor.
Zammın ardından fiyatların yaklaşık olarak İstanbul'da 57,54 liraya, Ankara'da 58,57 liraya, İzmir'de ise 58,89 liraya yükselmesi bekleniyor.
LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG (otogaz) ve benzin için herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.
6 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.64 TL
Motorin litre fiyatı: 55.47 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.47 TL
Motorin litre fiyatı: 55.33 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.50 TL
Motorin litre fiyatı: 56.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.84 TL
Motorin litre fiyatı: 56.82 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.