Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.857,13 %-0,04
        DOLAR 31,7278 %0,24
        EURO 34,5729 %0,54
        ALTIN 2.170,47 %0,34
        FAİZ 47,80 %-1,12
        GÜMÜŞ GRAM 24,23 %0,67
        BITCOIN 66.660,00 %5,26
        GBP/TRY 40,4119 %0,40
        EUR/USD 1,0879 %0,20
        BRENT 82,68 %0,78
        ÇEYREK ALTIN 3.548,72 %0,34
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Motorine ve benzine zam/indirim var mı? 6 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG, benzin fiyatı - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? 6 Mart 2024 güncel LPG, mazot, benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kuru ile brent petrol fiyatından etkilenen akaryakıt fiyatlarına son olarak üst üste indirim geldi. Son değişimlerin ardından benzin ve motorin fiyatları 40 liraya kadar geriledi. Bu bağlamda "Benzine ve motorine zam veya indirim gelecek mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, 6 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akaryakıt fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Peş peşe gelen indirimlerin ardından LPG, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Araç sahipleri için "Motorine ve benzine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Motorin ve benzin fiyatlarında herhangi değişiklik beklenmiyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

          İşte 6 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları;

        • 3

          SON OLARAK BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI!

          Mart ayının ilk gününde, motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 01.03.2024 itibari ile pompaya yansıdı.

          Benzin ve motorin fiyatında ayrıca 22 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirime gidildi. Buna göre benzinin litre fiyatı 76 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 10 kuruş düştü.

        • 4

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 40,37 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 40,60 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 21,45 TL

        • 5

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,46 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 40,72 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 21,92 TL

        • 6

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,18 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,46 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 21,89 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 41,41 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,70 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 21,51 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Habertürk Anasayfa