Akaryakıt fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Peş peşe gelen indirimlerin ardından LPG, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Araç sahipleri için "Motorine ve benzine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...