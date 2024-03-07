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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunahan Yılmaz köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!

        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde, boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan ve 3 aydır hastanede tedavi gören Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Tunahan, bir dizi operasyonun ardından bugün bir ilki daha yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:08
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        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
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        Ankara'da olay, Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde, geçen yıl 7 Aralık'ta yaşandı. Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        3 AY SONRA HASTANENİN BAHÇESİNDE GEZDİ

        AA'da yer alan habere göre Tunahan, tedavisinin sürdüğü hastanenin bahçesine 3 ay sonra babasıyla birlikte ilk kez çıkarak bir süre gezdi, kafeteryada çay içti.

        BABA YILMAZ: SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

        Zorlu bir ameliyat sürecinden geçen Tunahan, çeşitli oyuncaklarını yerleştirdiği hastane odasında bilgisayarda oyun da oynuyor. Baba Halil Yılmaz, sıralı ameliyatlar geçiren Tunahan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

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        "ŞU AN TÜPLE BESLENİYOR"

        Tunahan'ın tüple beslendiğini belirten Yılmaz, çocuğunun bir ameliyat daha geçirmesinin planlandığını dile getirdi. Tunahan'ın bilinci açıldıktan sonra ilk olarak annesi ve yakınlarını sorduğunu anlatan Yılmaz, planlanan ameliyatın da başarılı olması durumunda çocuğunun taburcu edileceğini belirtti.

        "AMBULANS ŞOFÖRÜ ÇOCUĞUMU YETİŞTİRDİ"

        Yılmaz, "Çok mutluyuz. Çocuğum için yüzde bir umut var demiştim. O yüzde bir umut Allah'ın takdiri demiştim. Allah'ın izniyle bugünlere geldi. Doktorlarımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, Tunahan'ı hastaneye getiren ambulans şoförüne de teşekkür ederek, "Sanatoryumdan buraya gelen ambulans ancak kendi evladı olsaydı o şekilde kullanırdı arabayı. Ona sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok hızlı gelmiş, yetiştirmişti. Onlar bizim gizli kahramanlarımız" diye konuştu.

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        "ZORLANSA DA YÜRÜMEYE ÇALIŞIYOR"

        Tunahan'ın konuşabildiğini, zorlansa bile yürümeye çalıştığını anlatan Yılmaz, çok zor zamanlardan geçtiklerini ifade etti. Yaşadıklarının ardından geldikleri noktanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

        "NE ZAMAN GİDECEĞİZ BABA"

        "Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Tunahan, boyama yapabiliyor. Balonlu ledi vardı. Çöpe atacaktım. Baba atma dedi. Kendisi yatağının etrafına güzel bir şekilde yapıştırmış. Kendini oyalıyor. Kendisiyle barışık bir insan. Sadece 'Ne zaman gideceğiz' diyor. Arkadaşlarını özlediğini söylüyor. Okuluma, evime ne zaman gideceğim diye soruyor."

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