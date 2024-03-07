Ankara'da olay, Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde, geçen yıl 7 Aralık'ta yaşandı. Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA'da yer alan habere göre Tunahan, tedavisinin sürdüğü hastanenin bahçesine 3 ay sonra babasıyla birlikte ilk kez çıkarak bir süre gezdi, kafeteryada çay içti.

Tunahan'ın tüple beslendiğini belirten Yılmaz, çocuğunun bir ameliyat daha geçirmesinin planlandığını dile getirdi. Tunahan'ın bilinci açıldıktan sonra ilk olarak annesi ve yakınlarını sorduğunu anlatan Yılmaz, planlanan ameliyatın da başarılı olması durumunda çocuğunun taburcu edileceğini belirtti.

"AMBULANS ŞOFÖRÜ ÇOCUĞUMU YETİŞTİRDİ"

Yılmaz, "Çok mutluyuz. Çocuğum için yüzde bir umut var demiştim. O yüzde bir umut Allah'ın takdiri demiştim. Allah'ın izniyle bugünlere geldi. Doktorlarımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Tunahan'ı hastaneye getiren ambulans şoförüne de teşekkür ederek, "Sanatoryumdan buraya gelen ambulans ancak kendi evladı olsaydı o şekilde kullanırdı arabayı. Ona sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok hızlı gelmiş, yetiştirmişti. Onlar bizim gizli kahramanlarımız" diye konuştu.